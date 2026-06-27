Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Zimmerbrand in Methler

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Kamen (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Zimmerbrand in der Robert-Koch-Straße im Stadtteil Methler. Um 20:53 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr mit dem Stichwort F3_Wohnung "schwarzer Rauch aus Fenster" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut. Der Angriffstrupp ging mit einem Strahlrohr in die Dachgeschosswohnung vor. Es kam zu einem Zimmerbrand. Der Trupp hatte das Feuer schnell gelöscht und kontrollierte anschließend das Zimmer mit der Wärmebildkamera. Der Trupp führte noch Nachlöscharbeiten durch. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen kontrollierte ein weiterer Trupp die betroffene Wohnung und die anderen Wohnungen. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Familie konnte bei Verwandten untergebracht werden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits geräumt. Der Rettungsdienst sichtete sämtliche Bewohner des Gebäudes. Es musste niemand ins Krankenhaus. Zu kämpfen hatten die Einsatzräfte nicht nur mit dem Feuer im Gebäude. Die Hitze machte den Feuermännern und Feuerwehrfrauen ebenfalls zu schaffen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen. Im betroffenen Bereich ist derzeit eine Baustelle eingerichtet. Diese stellte für die Feuerwehr keine Probleme dar, da sie die Baustelle im Einsatzfall befahren können. Im Einsatz waren die Einheiten Methler, Westick, Wasserkurl und die haupamtliche Wache. Des Weiteren waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei, sowie der Gemeinschaftsstadtwerke im Einsatz. Der Einsatz war nach rund 1,5 Stunden beendet.

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