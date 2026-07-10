Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfeste Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer sind am späten Donnerstagabend in der Merkurstraße aufeinander losgegangen. Offenbar waren der 55-Jährige und der 37 Jahre alte Mann gegen 23 Uhr in Streit geraten, weil der Jüngere über einen Straßenbereich gefahren war, den sein Gegenüber kurz zuvor frisch asphaltiert hatte. Der Konflikt schaukelte sich derart hoch, dass die Männer sich gegenseitig angriffen. Als die Polizei eintraf, wiesen sie zwar keine erkennbaren Verletzungen auf, klagten jedoch beide über Schmerzen. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. |kle

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