Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall: Fahrer mit mehr als 2,5 Promille unterwegs

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, in der Hauptstraße. Ein 38-jähriger Jeep-Fahrer fuhr auf den Passat eines 22-Jährigen auf, der an einer roten Ampel hielt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand, doch an den Autos entstand ein Sachschaden von mindestens 900 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte die Alkoholfahne des Verursachers. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht: 2,64 Promille hatte der Jeep-Fahrer intus. Er musste die Beamten für eine Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Seinen Führerschein behielten die Ordnungshüter ebenfalls ein. Ob und wann der 38-Jährige ihn zurückerhält, entscheidet sich in dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. |kle

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