Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl: Unbekannte machen sich an Hyundai zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag haben sich Diebe in der Amselstraße herumgetrieben. Auf ihrer "Beutesuche" nahmen sie einen unverschlossenen Hyundai ins Visier. Aus dem Wageninneren entwendeten sie Kopfhörer, Kleidungsstücke, Accessoires und ein Parfum. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Diebstahl fand zwischen 22 Uhr und 15.30 Uhr statt. Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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