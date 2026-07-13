Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte lösen Brand aus und flüchten

Enkenbach-Alsenborn/Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen in einem Fall von dem Herbeiführen einer Brandgefahr aufgenommen. Bereits am Freitag gegen 22 Uhr kam es an der B48 bei Alsenborn zu einem Flächenbrand. Zeugen meldeten das der Feuerwehr und der Polizei. Ersten Erkenntnissen nach haben zwei Unbekannte Feuerwerkskörper auf dem trockenen Feld gezündet und so den Brand ausgelöst. Zeugen haben das Abfeuern gehört und die Männer gesehen. Die beiden mutmaßlichen Täter flohen in einem schwarzen Auto, wahrscheinlich von der Marke BMW. Sie werden auf etwa 18 bis 20 Jahre geschätzt. Eine Fläche von etwa 21 auf zehn Meter musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-14199 zu wenden. Am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr wurde der Polizei ein weiteres Feuer auf einem Feld bei Niederkirchen gemeldet. Auch hier konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Die abgebrannte Fläche wird auf mindestens 5.000 Quadratmeter geschätzt. Es waren 19 Feuerwehrfahrzeuge und ein Rettungswagen im Einsatz. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es bislang nicht. |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell