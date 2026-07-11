Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den VW Passat zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen beschädigten Unbekannte den geparkten Pkw eines 29-Jährigen. Der Volkswagen war in der Barbarossastraße abgestellt, als die Täter den Lack zerkratzten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 19 Uhr bis 08 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |pvd

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