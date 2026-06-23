Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 24-Jähriger stiehlt Powerbank

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Montagmorgen in einem Supermarkt in der Pariser Straße eine Powerbank gestohlen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet. Der 24-Jährige nahm das Gerät aus der Verpackung und versuchte es unter seiner Kleidung zu verstecken. Der mutmaßliche Dieb ging dann ohne zu bezahlen aus dem Geschäft. Der Detektiv informierte die Polizei und hielt den Mann fest bis die Beamten eintrafen. Der 24-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. |laa

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