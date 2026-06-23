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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende ist es zu einer Unfallflucht in der Straße "Ochsenberg" gekommen, bei der ein grauer VW T-Roc beschädigt wurde. Das Fahrzeug war nach Angaben des Besitzers zwischen vergangenem Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, am Straßenrand abgestellt. In diesem Zeitraum stieß der unbekannte Verkehrsteilnehmer offenbar gegen den VW. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Verursacher weiter. An dem T-Roc entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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