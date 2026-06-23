Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Randalierer in der Innenstadt
Kaiserslautern (ots)
In der Marktstraße randalierte in der Nacht zum Dienstag ein 47-Jähriger und beschädigte dabei ein geparktes Auto. Kurz nach Mitternacht informierten Zeugen die Polizei, als der Mann einen Abfalleimer durch Tritte aus der Verankerung löste. Der Müllbehälter rollte gegen einen abgestellten Mercedes, wodurch ein Schaden von etwa 50 Euro entstand. Die Beamten konnten den Verdächtigen wenige Minuten später kontrollieren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |kle
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