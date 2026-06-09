Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Hermann-Simon Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (08.06., 10.30 Uhr - 14.00 Uhr) ist über ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Hermann-Simon Straße eingebrochen worden.

Die Täter durchsuchten einzelne Räume. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen rund um den Tatort machen? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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