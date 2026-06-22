Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bedrohung: Rivalen treffen aufeinander

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Slevogtstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Insgesamt sechs Männer, aufgeteilt in zwei Trios, gerieten aneinander. Gegen 23.30 Uhr trafen ein 23-, ein 24- und ein 29-Jähriger auf einen 26-Jährigen und seine beiden unbekannten Begleiter. Streitigkeiten, die offenbar bereits länger zwischen den Beteiligten bestehen, führten dann zur offenen Konfrontation. Im Verlauf derer bedrohten die Männer sich gegenseitig. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 26-Jährige währenddessen mit einer Reizstoffwaffe hantiert haben. Seine Rivalen waren mit Stangen ausgerüstet. Da es zu keinem körperlichen Angriff kam, wurde keiner der Männer verletzt. Die Polizei leitete gegen alle sechs Beteiligten ein Strafverfahren ein. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kle

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