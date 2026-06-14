Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ingelheim (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 13.06.2026 gegen 02:00 Uhr wird der spätere Beschuldigte einer Verkehrskontrolle in der Raiffeisenstraße in Ingelheim unterzogen. Nachdem der Fahrzeugführer den Beamten in seinem PKW zunächst auffällt, stellt er seinen PKW ab und entfernt sich zunächst fußläufig. Nach kurzer Zeit kann er durch die Streife jedoch angetroffen und kontrolliert werden. Er gibt an, kein Fahrzeug geführt zu haben und keinen PKW Schlüssel mit sich zu führen. Im Rahmen einer Absuche, kann der PKW Schlüssel jedoch aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kann eruiert werden, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und vermutlich Betäubungsmittel konsumiert haben dürfte. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet und der Beschuldigte nach der Entnahme einer Blutprobe aus der Maßnahme entlassen.

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