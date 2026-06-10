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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Ingelheim (ots)

Zwischen dem 04. und 07.06.2026 ereignete sich in der Grundstraße auf Höhe der Hausnummer 41 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Befahren der Straße einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden an dem abgestellten Fahrzeug. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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