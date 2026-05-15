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POL-PDKL: Lkw-Fahrer mit annähernd zwei Promille gestoppt
Kaiserslautern (ots)
Seinen Führerschein ist ein 47-Jähriger Lkw-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle vorerst los. Eine Polizeistreife stoppte den Mann am Donnerstagvormittag auf der B270, Höhe Vogelweh, auf seinem Weg in Richtung Innenstadt. Da die Beamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bemerkten, führten sie einen Atemalkoholtest mit dem Fahrer durch. Die Messung ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der 47-Jährige musste die Einsatzkräfte zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Ob er seinen Führerschein zurückerhält, entscheidet nun ein Gericht. |kle
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