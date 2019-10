Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Scheune

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmittag (24./25.10.) gewaltsam in eine Scheune auf den Leithöfen ein und entwendeten daraus drei Fahrräder und eine Motorsäge. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.750 Euro geschätzt. Der Polizei war auf den Leithöfen in der gleichen Nacht bereits ein Diebstahl von Werkzeugen aus einem unverschlossen Lagerraum bekannt geworden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

