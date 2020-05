Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Falsche Polizeibeamte

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

In mindestens 4 Fällen kam es am 07.05.2020 zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr zu versuchten Betrugsdelikten durch falsche Polizeibeamte. Diese gaben sich am Telefon als Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Zweibrücken aus und erzählten, dass sie bei einem Einbruch in der Nachbarschaft 3 Täter festgenommen hätten. Weitere Täter seien jedoch noch auf der Flucht. Anschließend versuchten die Anrufer, durch geschickte Fragen, Erkenntnisse über die finanzielle Vermögenssituation der Angerufenen zu erlangen.

Die Polizei warnt dringend davor, solchen Anrufern Glauben zu schenken. Die Polizei fragt am Telefon nie nach den individuellen Vermögensverhältnissen. In entsprechenden Fällen sollte immer die Polizei verständigt werden. Gegen die unbekannten Anrufer vom 07.05.2020 wurden Strafanzeigen erstattet. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



