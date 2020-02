Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Raubüberfall auf Tankstelle

Am gestrigen Abend, gegen 22.14 Uhr, ereignete sich in der Soestenstraße bei einer dortigen Tankstelle ein Raubüberfall. Ein maskierter Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte eine 18jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter Bargeld erhalten hatte, flüchtete dieser mit einem Fahrrad in Richtung Obere Langestraße. Die Polizei führte sofort intensive Fahndungsmaßnahmen durch, die nicht zum Erfolg führten. Die 18jährige erlitt einen Schock. Der Täter wurde als männlich, ca. 180cm, dunkel bekleidet beschrieben. Der Täter soll vermutlich ein schwarzes Herrenfahrrad mit Lenkergriff/ Hörnern und einen blauen Stoffbeutel mitgeführt haben. Ob es sich bei der mitgeführten Schusswaffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

