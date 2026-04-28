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Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Busunfall mit mehreren Verletzten

FW-GE: Busunfall mit mehreren Verletzten
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Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Vormittag gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Gemeldet wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Bus auf der De-la-Chevallerie-Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese einen Linienbus vor, der auf der Mittelinsel zum Stehen gekommen war. Der Bus hatte zuvor mehrere Bäume gestreift und teilweise entwurzelt. Die Fahrgäste hatten das Fahrzeug bereits verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Aufgrund der Anzahl der Verletzten wurden zusätzlich Rettungsmittel aus dem Kreis Recklinghausen nachgefordert. Vier Fahrgäste wurden nach einer ersten medizinischen Untersuchung zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Fahrer des Busses war im stark deformierten Fahrerbereich eingeklemmt. Er musste mit schwerem technischen Gerät aufwendig befreit werden. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Gelsenkirchen war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Neben der technischen Rettung wurden die Unfallstelle abgesichert und die medizinische Versorgung aller Beteiligten sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen
Martin Wieschen
E-Mail: martin.wieschen@gelsenkirchen.de
http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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