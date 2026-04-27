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FW-GE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Gelsenkirchen Erle

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Gelsenkirchen (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Gelsenkirchen Erle

Am heutigen Montagvormittag, um 10:20 Uhr, wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Verkehrsunfall gerufen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW im Kreuzungsbereich der Willy Brand Allee und der Münsterstraße. Nach den ersten Meldungen hieß es, dass eine Fahrerin in ihrem PKW eingeklemmt ist. Dieses stellte sich beim Eintreffen glücklicherweise nicht so dar. Ersteintreffend war das Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr Gelsenkirchen, das zufälliger weise auf dem Weg zu einem anderen Einsatz an der Unfallstelle vorbeikam. Die Besatzung sichert die Einsatzstelle ab und leitete erste Maßnahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte ein. Während der gesamten Rettungsaktion wurde die vermeintlich eingeklemmte Person durch einen Notarzt und Notfallsanitäter rettungsdienstlich betreut und versorgt. Die verunfallte Fahrerin wurde schonend aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Auch eine zweite Person, die im anderen an dem Unfall beteiligten PKW saß, wurde durch die Besatzung eines zweiten Rettungswagen versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Kreuzungsbereich war während des Einsatzes teilweise gesperrt. Es waren zwanzig Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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