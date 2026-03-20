Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Aurich und Zollfahndung Essen Gewaltbereite bewaffnete Drogenbande zerschlagen 5 Haftbefehle vollstreckt, Drogen und Waffen sichergestellt

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Aurich / Essen / Bad Bentheim / Lage / Leverkusen / Ochtrup / Rheine / Schüttorf / Steinfurt (ots)

Am 05.03.2026 durchsuchten über 300 Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich - Zentralstelle zur Bekämpfung der bandenmäßigen Rauschgiftkriminalität - insgesamt 15 Objekte in der Grafschaft Bentheim, im Kreis Steinfurt, im Großraum Köln sowie in Ostwestfalen und stellten unter anderem mehr als fünf Kilogramm Betäubungsmittel und zehn Schusswaffen sicher.

Seit Juli 2025 ermittelt das Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Nordhorn, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aurich - Zentralstelle zur Bekämpfung der bandenmäßigen Rauschgiftkriminalität - gegen eine achtköpfige Tätergruppierung aus Heranwachsender und junger Erwachsener, die im Verdacht steht, bandenmäßig mit Rauschgift im zweistelligen Kilogrammbereich Handel getrieben zu haben. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurden bereits über zehn Kilogramm Cannabis und Kokain sichergestellt.

Fünf Haftbefehle wurden in Bad Bentheim (drei) und in Schüttorf (zwei) vollstreckt. Durchsucht wurden sechs Objekte in Schüttorf, vier in Bad Bentheim sowie jeweils ein Objekt in Lage, Leverkusen, Ochtrup, Rheine und Steinfurt. Insgesamt wurden mehr als fünf Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel, zehn Schusswaffen und Munition, diverse andere Waffen (Taser, Messer), Arzneimittel sowie eine Vielzahl an weiteren Beweismitteln sichergestellt.

Im Rahmen eines Vermögensarrestes wurden ein Pkw, Bargeld, eine Goldmünze sowie eine hochwertige Armbanduhr im Gesamtwert von insgesamt über 65.000 Euro gesichert. Weitere vier Pkw wurden als Tatmittel sichergestellt.

Unterstützt wurde das Zollfahndungsamt Essen, durch Kräfte des Zollfahndungsamtes Hannover, der Hauptzollämter Bremen, Dortmund, Krefeld, Oldenburg, Osnabrück, der Polizeien Osnabrück und Steinfurt sowie durch Spezial- und spezialisierte Kräfte des Zollkriminalamtes Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ), durch Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Es waren zudem insgesamt 13 Rauschgift-, Bargeld-, Waffenspürhunde sowie Schutzhunde der genannten Behörden im Einsatz.

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