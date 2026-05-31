Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Unruhiger Sonntagmorgen für die Feuerwehr Iserlohn

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Iserlohn (ots)

Am heutigen Sonntag Morgen zwischen 5:30 und 9:00 Uhr zog eine Gewitterzelle über das Stadtgebiet Iserlohn hinweg und verursachte mehrere wetterbedingte Einsätze. Gegen 7:12 Uhr meldete ein Anwohner am "Eulenweg" einen brennenden Baum nach einem Blitzeinschlag. Alarmiert wurde die Berufsfeuerwehr mit Einsatzleitwagen, Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug sowie beiden Mehrzweckfahrzeugen. Bereits von der Straße "Eulenweg" konnte eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Beim weiteren Erkunden stellte sich heraus, dass der Baum bis auf eine Höhe von 3 Metern brannte. Durch den Angriffstrupp wurde eine Angriffsleitung vorgenommen und der Brand bekämpft. Nachdem das Feuer bekämpft war, wurde der Baum noch mittels Kettensäge gefällt, um eventuelle Glutnester im Inneren des Baumes ablöschen zu können. Zeitgleich gegen 7:17 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hagen. Dort war ein PKW auf Höhe des Parkplatzes Heimberg von der Fahrbahn abgekommen und im Graben zum Stehen gekommen. Durch die alarmierten Löschgruppen Obergrüne, Untergrüne und Bremke wurde die Unfallstelle abgesichert, durch die Rettungswagen Besetzung wurden die Insassen untersucht und zur weiteren Untersuchungen in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert. Nachdem der Unfallwagen durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde, reinigte die Feuerwehr noch die Fahrbahn. Die Löschgruppe Stadtmitte wurde um 7:29 Uhr zu einem Wasserschaden in der "Galmeistraße" alarmiert. Dort sollte Wasser in ein Gebäude laufen, da es sich in dem Fall aber nicht um einen Einsatz für die Feuerwehr handelte, konnte die Feuerwehr dort nach kurzer Zeit wieder abrücken. Um 8:00 Uhr kam es zu einer weiteren Alarmierung der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe Stadtmitte. Es wurde ein Feuer in einer Wohnung an der "Westfalenstraße" gemeldet. Vor Ort stelle sich schnell heraus das es sich um ein Fehlalarm handelt und somit konnten alle Kräfte wieder einrücken.

Insgesamt befanden sich rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz.

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