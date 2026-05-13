Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Presseeinladung: Besuch der Jugendfeuerwehr Meaux bei der Jugendfeuerwehr Heiligenhaus

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Heiligenhaus (ots)

Die Städtepartnerschaft zwischen Heiligenhaus und der französischen Stadt Meaux wird auch bei den Feuerwehren wieder aktiv gelebt. Am verlängerten Wochenende vom 14. bis 17. Mai 2026 besucht die Jugendfeuerwehr aus Meaux die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem gemeinsamen Austauschprogramm.

Bereits am Pfingstwochenende des vergangenen Jahres war eine Delegation der Feuerwehr Meaux zu Gast in Heiligenhaus und erlebte ein abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in Feuerwehrarbeit, Stadtleben und gelebte Kameradschaft. Der nun folgende Austausch der Jugendfeuerwehren knüpft an diese Begegnungen an und stärkt die deutsch-französische Freundschaft auf besondere Weise.

Ein Höhepunkt des Wochenendes ist eine gemeinsame Einsatzübung der Jugendfeuerwehren aus Frankreich und Deutschland. Der Feuerwehrnachwuchs beider Städte wird dabei gemeinsam mit Löschfahrzeugen der Feuerwehr Heiligenhaus einen simulierten Einsatz absolvieren und dabei Teamgeist, Technikverständnis und internationale Zusammenarbeit unter Beweis stellen.

Zur Berichterstattung sowie für Foto- und Filmaufnahmen laden wir Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Termin: Freitag, 15. Mai 2026, 16:15 Uhr.

Ort: Feuer- und Rettungswache Heiligenhaus, Dr.-Julius-Held Straße 1, 42579 Heiligenhaus.

Als Gesprächspartner steht der Leiter der Feuerwehr Dr. Jan Heinisch, sowie als Vertreter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Heiligenhaus Herr Maximilian Rocke zur Verfügung.

Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis Donnerstag, 14. Mai 2026, Redaktionsschluss, unter presse@fw-heiligenhaus.de.

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