Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Einsturzgefahr nicht auszuschließen - mehrere Wohnhäuser vorsorglich geräumt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heiligenhaus (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude auf der Kettwiger Straße alarmiert, nachdem Schäden an der Gebäudestruktur festgestellt worden waren. Im Verlauf mussten mehrere Wohngebäude vorsorglich geräumt werden. Messungen bestätigten Bewegungen in der Bausubstanz. Der Einsatz zog sich über 16 Stunden bis in den Folgetag.

Am gestrigen Samstagabend, den 02.05.2026 meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kettwiger Straße, dass es zu umfangreichen erheblichen Schäden im Mauerwerk des Gebäudes gekommen war. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Holzdecke teilweise eingestürzt, wodurch ein größerer Riss in einer darüber liegenden Betondecke sichtbar wurde. Das betroffene Gebäude wurde umgehend geräumt und durch die Einsatzkräfte erkundet. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Holzdecke im Gebäude teilweise eingestürzt, wodurch ein größerer Riss in einer darüber liegenden Betondecke sichtbar wurde.

Messungen bestätigen Bewegungen

Zur Beurteilung der statischen Lage wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Fachberater Bau des THW führten Messungen mittels Lasertechnik an der Außenfassade der Gebäude durch. Dabei konnten innerhalb weniger Stunden Bewegungen im Millimeterbereich festgestellt werden, sodass weitere Gebäude sicherheitshalber geräumt wurden. Aufgrund der festgestellten Bewegungen sowie der baulichen Verbindung der Gebäude wurden im weiteren Einsatzverlauf auch angrenzende Wohnhäuser und ein Gebäude hangabwärts vorsorglich geräumt. Die betroffenen Gebäude wurden kontrolliert und weiterhin präzise messtechnisch überwacht.

Messungen bestätigen Bewegungen

Zur Beurteilung der statischen Lage wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Fachberater Bau des THW führten Messungen mittels Lasertechnik an der Außenfassade der Gebäude durch. Dabei konnten innerhalb weniger Stunden Bewegungen im Millimeterbereich festgestellt werden, sodass weitere Gebäude sicherheitshalber geräumt wurden. Aufgrund der festgestellten Bewegungen sowie der baulichen Verbindung der Gebäude wurden im weiteren Einsatzverlauf auch angrenzende Wohnhäuser vorsorglich geräumt. Insgesamt waren fünf Gebäude betroffen, die hangabwärts miteinander verbunden sind. Die betroffenen Bereiche wurden kontrolliert und weiterhin messtechnisch überwacht.

Enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Ordnungsbehörde

Auch die Erste Beigeordnete Maike Legut verschaffte sich ein Bild der Lage an der Einsatzstelle. Eine abschließende statische Bewertung der Gebäude erfolgt im weiteren Verlauf durch Eigentümer und Bauaufsicht. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen vor Ort in enger Abstimmung mit der Ordnungsbehörde der Stadt. Die Maßnahmen von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk dauerten bis zum Folgetag am Sonntag bis 15:00 Uhr an.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell