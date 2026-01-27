Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Königshaus Driesch spendet 2.000 Euro an die Jugendfeuerwehr Kaarst

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Kaarst, Januar 2026 - Die Feuerwehr Kaarst bedankt sich herzlich beim Schützenkönigshaus Driesch für eine großzügige Spende in Höhe von 2.000 Euro zugunsten der Jugendfeuerwehr Kaarst. Das Königshaus des Jahres 2025 hatte dazu aufgerufen, den Erlös für die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr bereitzustellen.

"Uns ist die Arbeit der Feuerwehr sehr wichtig. Durch sie fühlen wir uns sicher in Driesch. Wir wollen, dass dies auch morgen so bleibt - und deswegen unterstützen wir die Jugend", erklärte der Schützenkönig Martin Amann bei der Übergabe des Spendenschecks.

Die Jugendfeuerwehr Kaarst zählt zum Stichtag 31. Dezember 2025 insgesamt 52 aktive Mitglieder, die von engagierten Jugendwarten und Betreuern begleitet werden. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche ehemalige Mitglieder sowie aktive Kräfte der Feuerwehr Kaarst regelmäßig die Jugendarbeit.

"Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung unserer Arbeit. Die Förderung junger Menschen ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit, um auch in Zukunft die Sicherheit in Kaarst sicherzustellen. Die Jugendlichen von heute sind die Einsatzkräfte von morgen", sagt Marco Cardinale, Koordinator der Jugendfeuerwehr Kaarst. "Allein im vergangenen Jahr konnten sechs Mitglieder nach Erreichen der Volljährigkeit in die Einsatzabteilung übernommen werden. Insgesamt sind wir dadurch rund 150 Feuerwehrleute in der Einsatzabteilung und konnten knapp 600 Einsätze in 2025 fahren."

Mit der Spende des Schützenkönigshauses wird die weitere Arbeit der Jugendfeuerwehr nachhaltig unterstützt. Geplant ist, das Geld insbesondere für gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge oder Zeltlager einzusetzen, um die Gemeinschaft zu stärken und den Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Die offizielle Spendenübergabe fand in den Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses Büttgen statt, wo sich die Jugendfeuerwehr regelmäßig zu Übungsabenden trifft. Die Feuerwehr Kaarst bedankt sich beim gesamten Königshaus Driesch für das herausragende Engagement und die Anerkennung der ehrenamtlichen Jugendarbeit.

Original-Content von: Feuerwehr Kaarst, übermittelt durch news aktuell