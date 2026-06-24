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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann kann 3.000 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein wegen Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung verurteilter und mit Haftbefehl Gesuchter ist festgenommen worden. Nun verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Dienstagmittag (23.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein den 26-Jährigen bei der Einreise aus der Schweiz. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung hatte ein deutsches Gericht den bulgarischen Staatsangehörigen im Jahr 2025 zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt. Da der Gesuchte weder die Geldstrafe bezahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die zuständige Justizbehörde im Jahr 2026 einen Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die offenen Gerichtsschulden ebenfalls nicht begleichen, weswegen ihn die Einsatzkräfte in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt einlieferten. Dort verbüßt er seine mehrwöchige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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