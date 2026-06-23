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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nächtliche Festnahme am Freiburger Busbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Die mehrjährige Flucht eines 65-Jährigen endete, nachdem die Bundespolizei ihn in Freiburg festnahm. Nun verbüßt er seine Haftstrafe im Gefängnis.

Am frühen Dienstagmorgen (23.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg im Breisgau. Die Überprüfung der Personalien des bulgarischen Staatsangehörigen ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Ein deutsches Gericht verurteilte den Mann im Jahr 2023 wegen des Vortäuschens von Straftaten zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.640 Euro. Da er diese nie bezahlte und die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, schrieben ihn die Justizbehörden kurze Zeit später zur Fahndung aus. Vor Ort war er nicht in der Lage die Gerichtsschulden zu bezahlen, sodass ihn die Einsatzkräfte festnahmen und in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt einlieferten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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