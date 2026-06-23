PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Mann mit falschem Ausweis im Fernreisebus

Weil am Rhein (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann, seine wahre Identität zu verbergen um nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei durchschaute den Täuschungsversuch und verweigerte ihm die Einreise.

Am Montagabend (22.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen in einem aus Zürich kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Zur Kontrolle legte der 22-Jährige eine rumänische Identitätskarte vor, welche Fälschungsmerkmale aufwies. Der Mann gab an, aus Afghanistan zu kommen und den Ausweis für 1.500 Euro gekauft zu haben. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein und stellte das Dokument als Beweismittel sicher. Nach Verfügung eines zweijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbotes für Deutschland, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 10:48

    BPOLI-WEIL: Nächtliche Festnahme am Freiburger Busbahnhof

    Freiburg im Breisgau (ots) - Die mehrjährige Flucht eines 65-Jährigen endete, nachdem die Bundespolizei ihn in Freiburg festnahm. Nun verbüßt er seine Haftstrafe im Gefängnis. Am frühen Dienstagmorgen (23.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg im Breisgau. Die Überprüfung der Personalien des bulgarischen Staatsangehörigen ergab, dass dieser zur ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:28

    BPOLI-WEIL: Widerstand und Festnahme bei Einreisekontrolle

    Basel (ots) - Ein mit Haftbefehl Gesuchter, leistete gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Badischen Bahnhof Basel Widerstand. Nun sitzt er in Haft. Am Samstagmittag (20.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte den 23-Jährigen in einem Zug zwischen den Bahnhöfen Basel SBB und Badischer Bahnhof. Da sich der Mann weigerte sich auszuweisen, sollte er die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Auf dem Weg ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:27

    BPOLI-WEIL: Mann täuscht Identität mittels Handyfoto vor

    Neuenburg am Rhein (ots) - Der Versuch, mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen, endete für einen 29-Jährigen an der französischen Grenze. Die Folge: Strafanzeige und Einreiseverbot. Am Sonntagmorgen (21.06.2026) versuchte der algerische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein nach Deutschland einzureisen. Zur Kontrolle legte der Mann ein Foto einer belgischen ID-Karte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren