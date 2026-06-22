Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann täuscht Identität mittels Handyfoto vor

Neuenburg am Rhein (ots)

Der Versuch, mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen, endete für einen 29-Jährigen an der französischen Grenze. Die Folge: Strafanzeige und Einreiseverbot.

Am Sonntagmorgen (21.06.2026) versuchte der algerische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein nach Deutschland einzureisen. Zur Kontrolle legte der Mann ein Foto einer belgischen ID-Karte auf seinem Smartphone vor. Bei der Überprüfung des Fotos konnten Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Die Bundespolizei leitete wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetzt sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein Strafverfahren ein. Nach Verfügung eines zweijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbotes für Deutschland, erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

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