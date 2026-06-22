Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Widerstand und Festnahme bei Einreisekontrolle

Basel (ots)

Ein mit Haftbefehl Gesuchter, leistete gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Badischen Bahnhof Basel Widerstand. Nun sitzt er in Haft.

Am Samstagmittag (20.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte den 23-Jährigen in einem Zug zwischen den Bahnhöfen Basel SBB und Badischer Bahnhof. Da sich der Mann weigerte sich auszuweisen, sollte er die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Auf dem Weg versuchte der algerische Staatsangehörige sich der Kontrolle mittels Schläge und Tritten zu entziehen, was die Einsatzkräfte in der Folge verhinderten. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein deutsches Gericht den Mann Anfang dieses Jahres wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilte. Da er weder die Gerichtsschulden, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Justizbehörde Haftbefehl. Vor Ort konnte er die geforderte Summe nicht begleichen, weswegen die Bundespolizei ihn festnahm und zur Verbüßung der 18-tägigen Haftstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt einlieferte.

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