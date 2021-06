Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Arbeitgeber bewahrt Gesuchten vor Gefängnis

Lottstetten (ots)

Selbst konnte ein 43-Jähriger die von ihm geforderte Geldstrafe nicht begleichen. Sein Arbeitgeber sprang ein und bewahrte ihn so vor 15 Tagen im Gefängnis. Da der 43-Jährige ohne Dokumente unterwegs war gab es durch die Bundespolizei eine neue Anzeige.

Am Montagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang Lottstetten. Bei der Ausreise aus Deutschland kontrollierten sie einen 43-Jährigen. Der irakische Staatsangehörige konnte sich dabei nicht ausweisen und gab an seinen Ausweis für vorläufig aufgenommene Ausländer an seinem Wohnort in der Schweiz vergessen zu haben. Durch die vor Ort befindlichen Kräfte der Eidgenössischen Zollverwaltung konnten die Angaben des 43-Jähirgen verifiziert und bestätigt werden. Bei der Überprüfung in Deutschland wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken ist. Wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden. Selbst konnte der Gesucht die Geldstrafe nicht aufbringen, so dass ihm 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe drohten. Zu seinem Glück war sein Arbeitgeber jedoch bereit die Geldstrafe vor Ort zu begleichen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubter Einreise durch die Bundespolizei konnte der 43-Jährige seine Heimfahrt in die Schweiz fortsetzen.

