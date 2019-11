Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugfahrt endet hinter Gittern

Freiburg (ots)

Das hatte sich ein 31-jähriger Mann nicht gedacht, dass seine Zugfahrt in der Justizvollzugsanstalt endet. Der deutsche Staatsangehörige reiste am Samstagmorgen mit dem ICE von Basel nach Freiburg. Da er weder Fahrschein noch Ausweispapiere vorweisen konnte, wurde die Bundespolizei angefordert, um die Identität des Mannes festzustellen. Beim Halt in Freiburg wurde der Mann durch das Zugpersonal an die Beamten übergeben. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 31-Jährige, vor genau einem Jahr, von einem Gericht wegen Körperverletzung, zu einer Geldstrafe von 1940 Euro, verurteilt wurde. Da der Mann den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 97-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell