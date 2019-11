Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisender muss vor den Haftrichter

Lörrach (ots)

Die Rückreise aus der Schweiz nach Deutschland führt einen Mann direkt vor den Haftrichter. Am späten Dienstagabend wurde ein 27-Jähriger am Übergang Weil am Rhein - Autobahn durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde durch die Beamten festgestellt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Der Mann wurde vor einem Jahr wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch ein Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Mann bekam vom Gericht die Auflage, 500 Euro an eine gemeinnützige Vereinigung zu zahlen. Da die Summe nicht bezahlt wurde, erging ein Haftbefehl. Der 27-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und konnte nach Zahlung des Geldes seine Reise dann doch noch fortsetzen.

