BPOLI-WEIL: Beim Ausstieg bestohlen

Freiburg (ots) - Eine 59-jährige Frau war am Freitagnachmittag gerade mit einer Regionalbahn aus Neustadt am Freiburger Hauptbahnhof angekommen, als ihr offenbar beim Ausstieg die Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Die Frau bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später, als sie etwas bezahlen wollte. Neben Bargeld befanden sich auch Konto- und Kreditkarten im Geldbeutel. Kurz darauf versuchten die Diebe bereits Geld in einer nahegelegenen Bankfiliale abzuheben. Glücklicherweise hatte die Frau ihre Kontokarten umgehend sperren lassen, sodass es beim Versuch blieb. Die polizeilichen Ermittlungen zu den unbekannten Tätern wurden aufgenommen.

Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang an Reisende, besonders beim Ein- und Ausstieg an den Türen auf die eigenen Sachen zu achten. Täter nutzen das Gedränge und generell die Momente aus, in denen "ihre Opfer" abgelenkt sind. Sollte es zu einem Diebstahl kommen, zeigen Sie diesen in jedem Fall bei der Bundespolizei oder bei einer anderen Polizeidienststelle an. Lassen Sie gestohlene Bank- und Kreditkarten sowie SIM-Karten unverzüglich sperren. Das geht am schnellsten über den bundesweiten gebührenfreien Sperr-Notruf 116 116 oder über Ihren Kartenanbieter.

