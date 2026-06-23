Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte legen Zementsäcke ins Gleis - Zeugenaufruf

Schwetzingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2026) hat eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Zementsäcke auf die Gleise gelegt. Ein Zug überfuhr diese. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 01:40 Uhr passierte der Nachtzug NJ 402 (Laufweg: Zürich - Amsterdam) den Pfingstbergtunnel auf Höhe Schwetzingen. Hierbei bemerkte der Triebfahrzeugführer kurz vor der Einfahrt in den Tunnel einen Aufprall. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von rund 160 hm/h. Eine Schnellbremsung erfolgte nicht. Der Zug setzte seine Fahrt bis zum nächsten planmäßigen Halt am Mannheimer Hauptbahnhof fort. Der Zug wies keine Beschädigungen auf.

Beamte der Bundespolizei stellten am Tatort Verpackungsreste von Zementsäcken fest und stellten diese sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte die bislang unbekannte Täterschaft zwei Zementsäcke gezielt auf die Schienen.

Die Bahnstrecke war in der Zeit von 01:55 - 02:58 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. In diesem Fall werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft und/oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 - 120 160 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell