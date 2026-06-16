Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Trainsurfing zwischen Schwetzingen und Mannheim - Jugendliche bringen sich in Lebensgefahr

Schwetzingen / Mannheim (ots)

Am Montagmittag (15. Juni) haben sich zwei Jugendliche durch so genanntes Trainsurfen in Lebensgefahr gebracht. Die Bundespolizei warnt erneut ausdrücklich vor solchen gefährlichen und verbotenen Verhaltensweisen im Bahnverkehr.

Gegen 13:30 Uhr bestiegen die 14- und 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Bahnhof Schwetzingen die Fahrzeugkupplung einer dort stehenden S6. Auf dieser äußeren, nicht dafür vorgesehenen Stelle fuhren die Jugendlichen bis zum Bahnhof Mannheim-Rheinau. Dort verließen sie den Zug und stiegen anschließend ordnungsgemäß ein.

Am Bahnhof Mannheim-Neckarau informierten Zeugen Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim über den Vorfall. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Jugendlichen daraufhin vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werden zuständigkeitshalber von der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe geführt.

Die Bundespolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten oder Mitfahren auf nicht dafür vorgesehenen Teilen von Zügen mit erheblichen Lebensgefahren verbunden ist. Züge erreichen hohe Geschwindigkeiten, sodass ein Festhalten nahezu unmöglich ist. Bereits kleinste Fehler können schwerste oder tödliche Folgen haben. Ein solches Verhalten stellt keinen jugendlichen Leichtsinn dar, sondern ist eine strafbare Handlung, die stets polizeiliche Ermittlungen nach sich zieht. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen und zum Reisen mit Zügen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell