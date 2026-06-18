POL-LB: Sindelfingen: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt
Ludwigsburg (ots)
Ein 43 Jahre alter Porsche-Lenker fuhr am Mittwoch (17.06.2026) gegen 17.45 Uhr die Schwertstraße in Sindelfingen entlang. Als er nach links auf das Gelände eines Wertstoffhofes abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden 14 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit ihm. Der 14-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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