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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 43 Jahre alter Porsche-Lenker fuhr am Mittwoch (17.06.2026) gegen 17.45 Uhr die Schwertstraße in Sindelfingen entlang. Als er nach links auf das Gelände eines Wertstoffhofes abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden 14 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit ihm. Der 14-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.06.2026 – 19:07

    POL-LB: Sindelfingen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 1055

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der K 1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Benz eines 42-jährigen Fahrzeuglenkers und einer 78-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Auf Anordnung der ...

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