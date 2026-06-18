POL-LB: Sindelfingen: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der K 1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Benz eines 42-jährigen Fahrzeuglenkers und einer 78-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Auf Anordnung der ...

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