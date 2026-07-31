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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnmitarbeiterin attackiert

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 30.07.2026, wurde eine Zugbegleiterin am Hauptbahnhof Stuttgart unvermittelt von einem 31-Jährigen angegriffen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 07:50 Uhr auf dem Bahnsteig 9/10, wo die 47-Jährige ihrer Tätigkeit als Zugbegleiterin der Deutschen Bahn nachkam. Der 31-jährige deutsche Staatsangehörige soll sich dort der Zugbegleiterin genähert haben und ihr ohne vorherige Interaktion mit seiner flachen Hand auf den Kopf geschlagen haben. Offenbar war der Schlag so stark, dass die deutsche Staatsangehörige aufgrund der starken Schmerzen ihren Dienst abbrechen musste. Ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn sah den Vorfall offenbar und schritt sofort ein, um einen weiteren möglichen Schadenseintritt zu verhindern. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die Beteiligten vor Ort an. Der Verdächtige wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Nach deren Abschluss wurde er auf freiem Fuß entlassen. Die Bundespolizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Welche Gründe die Person bewegten, eine derartige Tat zu begehen, wird derzeit von den zuständigen Beamten ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Anna Hollandt
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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