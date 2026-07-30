Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperverletzung in ICE

Stuttgart (ots)

Am Mittwoch, dem 29.07.2026, kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 55-jährigen Frau.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die Geschädigte und ein bislang unbekannter Mann gegen 16:10 Uhr in einem ICE von Leipzig nach Stuttgart. Beide Beteiligten standen offenbar an einer Türe und warteten mutmaßlich auf den Halt des Zuges. Der unbekannte Verdächtige habe sich hierbei dicht neben die Frau gestellt, wodurch sie sich offenbar unwohl fühlte. Beim Aussteigen aus dem Zug soll er der deutschen Staatsangehörigen mit dem rechten Ellenbogen unvermittelt gegen die linke Brust geschlagen haben. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen ca. 50-jährigen, etwa 175-180cm großen Mann mit grauem Schnauzer gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine Basecap, eine eckige Brille, ein grün-olives T-Shirt, eine beige Hose und Kopfhörer. Zudem hatte der Mann wohl tätowierte Unterarme.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail (bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de) bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

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