Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau in S-Bahn belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.07.2026) wurde eine Reisende in einer S-Bahn von einem bislang unbekannten Mann belästigt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge nutzte die 36-Jährige gegen 00:45 Uhr eine S-Bahn der Linie S3 für die Fahrt vom Hauptbahnhof Stuttgart nach Maubach. Im Laufe der Fahrt soll sich der Tatverdächtige in dieselbe Sitzgruppe gesetzt und die deutsche Staatsangehörige zunächst angestarrt haben. Im weiteren Verlauf soll er offenbar über seiner Kleidung an seinem Glied manipuliert haben.

Offenbar verließ der Verdächtige die S-Bahn am Bahnhof Fellbach. Bei ihm handelt es sich mutmaßlich um einen etwa 180 cm großen Mann mit normaler Statur und kurzen dunklen Haaren. Er soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und hatte zur Tatzeit wohl einen Dreitagebart mit einem ausgeprägten Schnauzer. Zudem soll er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jeans getragen haben.

Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit erstattete erst im Nachgang Anzeige bei der Bundespolizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses wurde eingeleitet.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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