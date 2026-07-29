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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vor 13-Jährigen onaniert

Lauffen am Neckar (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) wurden zwei 13-jährige Mädchen in einem Regionalexpress von einem 69-jährigen Mann belästigt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befand sich der 69-Jährige gegen 16:26 Uhr in dem Zug von Tübingen in Richtung Heilbronn und sprach die beiden 13-jährigen Mädchen offenbar direkt an. Im Laufe der Fahrt soll sich der deutsche Staatsangehörige immer aufdringlicher gegenüber den Geschädigten verhalten haben. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige, welcher offenbar lediglich ein Kleid getragen haben soll, zudem vor den beiden Mädchen an seinem Glied manipuliert haben. Hierbei soll er die Geschädigten dauerhaft angestarrt haben. Die Situation wurde mutmaßlich durch die ebenfalls anwesende Lehrkraft der Mädchen sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn unterbunden. Durch die eintreffenden Streifen der Bundes- und Landespolizei konnte der Verdächtige am Bahnhof Lauffen am Neckar angetroffen und kontrolliert werden.

Die zuständige Bundespolizei hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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