Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verkäuferin von Unbekanntem mit Plastikflasche geschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Sonntagabend (28.06.2026) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge durchsuchte der Unbekannte gegen 19:00 Uhr einen Mülleimer am Querbahnsteig nach Pfandflaschen. Als eine 57 Jahre alte Kioskverkäuferin den Mann darauf ansprach, soll dieser umgehend aggressiv gewesen sein und die Verkäuferin mit einer leeren Plastikflasche ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter, bei welchem es sich laut der 57-Jährigen um einen Mann mit asiatischem Erscheinungsbild handelte, in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Die 57-jährige griechische Staatsangehörige klagte über Schmerzen im Bereich des Auges.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

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