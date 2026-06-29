Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter berührt Reisende am Gesäß - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am frühen Samstagmorgen (27.06.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 19 Jahre alte Reisende gegen 05:45 Uhr im S-Bahnbereich, als sie von dem Unbekannten angesprochen und zeitgleich am Gesäß berührt wurde.

Anschließend soll es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Personen gekommen sein, bevor der Tatverdächtige mit einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang fuhr. Die geschädigte Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit beschreibt den mutmaßlichen Täter als einen ca. 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Bart. Zur Tatzeit soll er mit einer grauen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt sowie schwarzen Sneakern bekleidet gewesen sein.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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