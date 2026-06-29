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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Ladendiebin vorläufig festgenommen

Tübingen (ots)

Zu einem Diebstahl durch eine 16 Jahre alte Jugendliche ist es am Montagmorgen (29.06.2026) am Hauptbahnhof in Tübingen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachtete die Verkäuferin eines Tabakgeschäftes gegen 07:10 Uhr, wie die Jugendliche mehrere E-Zigaretten im Wert von 55,00 EURO entwendete und anschließend aus dem Laden flüchtete. Eine im Hauptbahnhof anwesende Streife der Bundespolizei wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und verfolgte die Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit bis zum P&R-Parkplatz in der Hegelstraße, wo sie schließlich eingeholt und vorläufig festgenommen wurde. Das mutmaßliche Diebesgut versuchte die 16-Jährige auf ihrer Flucht zu entsorgen, wurde jedoch in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 16-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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