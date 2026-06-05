Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexualdelikt in der S-Bahn

Mosbach (ots)

Am Mittwochmorgen (03.06.2026) manipulierte ein 43-Jähriger in einer S-Bahn der Linie S1 an seinem Glied.

Aktuellen Informationen zufolge nutzte der Verdächtige gegen 05:30 Uhr die S-Bahn auf der Fahrtstrecke von Mosbach (Baden) nach Mosbach-Neckarelz. Im Laufe der Fahrt soll der Mann mutmaßlich vor einer 40 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen an seinem Glied manipuliert haben.

Durch informierte Streifen der Landespolizei konnte der deutsche Staatsangehörige angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

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