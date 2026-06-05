Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Bahnübergang manipuliert

Gailenkirchen / Wackershofen (ots)

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen (01.06.2026 und 02.06.2026) manipulierte ein Unbekannter an einem Bahnübergang auf der Strecke von Crailsheim nach Heilbronn die Schranke.

Die Taten ereigneten sich nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils gegen 22:00 Uhr an einem beschrankten Bahnübergang zwischen den Ortschaften Gailenkirchen und Wackershofen. Dort soll der Unbekannte offenbar Holzbalken in den Mechanismus der Schranke gestemmt haben, sodass diese nicht mehr geöffnet werden konnte. Durch die ausgelösten Störungen erhielten 10 Züge eine Verspätung.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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