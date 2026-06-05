Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Kontrolle Reisenden angegriffen

Ulm (ots)

Kurz nachdem ein 26-Jähriger am Donnerstagabend (04.06.2026) am Hauptbahnhof Ulm durch die Bundespolizei kontrolliert wurde, schlug er einen unbeteiligten Reisenden.

Gegen 17:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann, welcher kurz zuvor offenbar einen Fernverkehrszug von Augsburg nach Ulm ohne den erforderlichen Fahrschein nutzte. Nachdem der deutsche Staatsangehörige aus der Maßnahme entlassen wurde, soll er einen unbeteiligten 57-jährigen Reisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit unvermittelt in den Nacken geschlagen haben. Der 26-Jährige wurde daraufhin von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Im weiteren Verlauf wurde er aufgrund seines Verhaltens in eine Klinik gefahren.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, ein.

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