PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Kontrolle Reisenden angegriffen

Ulm (ots)

Kurz nachdem ein 26-Jähriger am Donnerstagabend (04.06.2026) am Hauptbahnhof Ulm durch die Bundespolizei kontrolliert wurde, schlug er einen unbeteiligten Reisenden.

Gegen 17:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann, welcher kurz zuvor offenbar einen Fernverkehrszug von Augsburg nach Ulm ohne den erforderlichen Fahrschein nutzte. Nachdem der deutsche Staatsangehörige aus der Maßnahme entlassen wurde, soll er einen unbeteiligten 57-jährigen Reisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit unvermittelt in den Nacken geschlagen haben. Der 26-Jährige wurde daraufhin von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Im weiteren Verlauf wurde er aufgrund seines Verhaltens in eine Klinik gefahren.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 11:41

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Bahnübergang manipuliert

    Gailenkirchen / Wackershofen (ots) - An zwei aufeinanderfolgenden Tagen (01.06.2026 und 02.06.2026) manipulierte ein Unbekannter an einem Bahnübergang auf der Strecke von Crailsheim nach Heilbronn die Schranke. Die Taten ereigneten sich nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils gegen 22:00 Uhr an einem beschrankten Bahnübergang zwischen den Ortschaften Gailenkirchen und Wackershofen. Dort soll der Unbekannte offenbar ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:40

    BPOLI S: Versuchter Diebstahl am Bahnhof

    Esslingen (ots) - Zu einem versuchten Diebstahl kam es am Mittwochnachmittag (03.06.2026) am Bahnhof Esslingen am Neckar. Offenbar war auch ein Kind an der Tatbegehung beteiligt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der geschädigte 46-Jährige gegen 16:30 Uhr zunächst durch ein 9-jähriges Mädchen angesprochen und nach einem Fahrschein gefragt. Kurz darauf kam offenbar ein 43-Jähriger hinzu und bat den ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:39

    BPOLI S: Nach Schlichtungsversuch angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Am Mittwochabend (03.06.2026) versuchten zwei Männer am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen einen Streit zwischen 10 Personen zu schlichten. Hierbei wurde einer der beiden verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen gegen 18:15 Uhr etwa 10 Personen am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Zwei deutsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren