Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisende sexuell belästigt

Stuttgart / Karlsruhe (ots)

Am späten Donnerstagabend (26.03.2026) wurde eine 22-Jährige in einem Regionalexpress sexuell belästigt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte die Geschädigte zusammen mit einer Freundin gegen 23:30 Uhr den Regionalexpress auf der Strecke von Stuttgart in Richtung Karlsruhe. Unmittelbar nachdem der Zug den Hauptbahnhof Stuttgart verlassen hatte, soll sich der bislang unbekannte Tatverdächtige zu der jungen Frau begeben und diese angesprochen haben. Nachdem er offenbar nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erhielt, soll der Mann die deutsche Staatsangehörige gegen ihren Willen am Bein berührt haben. Nachdem sowohl die Geschädigte als auch ihre Begleiterin dem Mann offenbar lautstark mitgeteilt hatten, dass sie in Ruhe gelassen werden möchten, wurde eine Zugbegleiterin auf die Situation aufmerksam und begleitete die beiden Frauen in das Abteil der 1. Klasse. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige ebenfalls versucht haben, sich Zutritt zu diesem Abteil zu verschaffen, was die Zugbegleiterin jedoch durch das Zuhalten der Türe verhindern konnte. Der Verdächtige verließ den Zug anschließend beim Halt in Karlsruhe-Durlach.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 / 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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