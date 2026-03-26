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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: mutmaßlicher Taschendieb in Haft

Stuttgart (ots)

Am Dienstagmittag (24.03.2026) wurde ein 25-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei einem Taschendiebstahl beobachtet und anschließend festgenommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden zivile Beamte der Bundespolizei gegen 16:40 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den Tatverdächtigen aufmerksam, als sich dieser einem Reisenden von hinten näherte und dem 23-Jährigen eine Geldklammer aus der Jackentasche entwendete. Bevor der Tatverdächtige die Geldklammer wieder zurück in die Jackentasche des Geschädigten schob, soll er einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag entnommen haben. Unmittelbar nach der Tatbegehung wurde der Verdächtige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit gestellt und kontrolliert. Hierbei hielt der Mann das mutmaßlich zuvor entwendete Bargeld noch in der Hand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann vorläufig festgenommen und am Folgetag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Nachdem ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen und in Vollzug gesetzt wurde, verbrachten ihn Einsatzkräfte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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