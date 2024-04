Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei ist es am gestrigen Sonntag (21.04.2024) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Gegen 01:00 Uhr wurde dem Bundespolizeirevier Stuttgart eine aggressive Person am Gleis 13 des Stuttgarter Hauptbahnhofes gemeldet, welche den dort stehenden Regionalzug nicht verlassen wollte. Kurze Zeit später konnten zwei Beamte den 24-Jährigen noch in der Regionalbahn feststellen und aus dem Zug verbringen, sodass dieser in die Abstellgruppe gefahren werden konnte. Der 24 Jahre alte deutsche Staatsangehörige verhielt sich von Beginn an aggressiv und unkooperativ gegenüber der eingesetzten Streife und beleidigte diese mehrfach verbal. Nachdem er dem ausgesprochenen Platzverweis auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachgekommen war, wurde er durch die Einsatzkräfte aus dem Hauptbahnhof geführt. Hierbei attackierte der mit über 2,1 Promille alkoholisierte Mann plötzlich einen der Beamten mit einem Schlag, traf diesen jedoch nicht. Daraufhin wurde der Beschuldigte zu Boden gebracht und gefesselt auf die Dienststelle verbracht. Gegen die anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 24-Jährige durchgehend und beleidigte die Beamten weiterhin verbal. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt.

