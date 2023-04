FW-BN: Gebäudebrand in der Innenstadt

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bonn, Innenstadt, Wesselstraße, 10.04.2023;15:06 Uhr. Nachdem die Bonner Feuerwehr bereits am 09. April aufgrund eines Kellerbrandes zu einer größeren Einsatzstelle gerufen wurde, war auch am heutigen Tage in der Wesselstraße eine Vielzahl an Einsatzkräften notwendig. Gemeldet wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bonn eine Rauchentwicklung an der Wesselstraße/Gerhard-von-Are-Str. Die erste Erkundung von außen vor Ort erbrachte keine Erkenntnisse über den genauen Brandort. Die Evakuierung des Bereichs war jedoch bereits abgeschlossen. Erst in der weiteren Kontrolle des Gebäudes wurde in einem rückwärtigen Bereich neben dem Brandgeruch auch ein Schadenfeuer lokalisiert. Im Rahmen der Brandbekämpfung durch die vorgehenden Trupps wurde deutlich, dass das rückwärtige Flachdach bereits erheblich temperiert war. Daraufhin wurde der Bereich vorsorglich mit Schwerschaum abgedeckt und die Innenbrandbekämpfung zeitweise mittels drei Löschrohren parallel fortgeführt. Für die Löschmaßnahmen und zur Sicherung der Einsatzstelle musste für den gesamten Gebäudekörper der Strom durch die Stadtwerke abgestellt werden. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an die Polizei für die weiteren Ermittlungen übergeben. Insgesamt im Einsatz waren 81 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1,2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Bonn Mitte, Dransdorf, Endenich, Rheindorf, Beuel und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, sowie des Führungsdienstes. Die Löscheinheiten Geislar, Holzlar und Buschdorf besetzten derweil die Wachen Beuel und Bonn der Berufsfeuerwehr für eventuelle Paralleleinsätze.

